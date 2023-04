Red Bull se pone los lentes y lanza épica burla a Mercedes en redes sociales

Mercedes compartió en sus redes sociales un video en el que George Russell analiza y observa a detalle el RB19 de Max Verstappen.

En la publicación, la escudería dirigida por el austriaco Toto Wolff escribió: "Inspector Seb: ‘That’s my boy.’ (Inspector Seb: 'Ese es mi chico')".

Inspector Seb: ‘That’s my boy.’ 🙏pic.twitter.com/RNSWnbiYtj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 13, 2023

Como era de esperarse, el posteo generó una buena cantidad de interacciones y una de esas tantas fue una respuesta de Red Bull.

El equipo de la bebida energética contestó de forma épica a la escudería alemana y lo hizo con el meme en el que un joven voltea a ver a una señorita, mientras él va con otra.

Red Bull responde a Mercedes - Foto: Especial

A los de las flechas plateadas ya no les quedó de otra más que contestar con una foto de Russell cuando era niño y una leyenda en la foto: "it's time to log off (es hora de cerrar la sesión)".