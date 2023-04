Checo Pérez: Estos podrían ser los equipos que recibirían al mexicano cuando se vaya de Red Bull

Checo Pérez vive su mejor momento como piloto de la Fórmula 1. Llegar a Red Bull era la pieza en el rompecabezas del mexicano que faltaba para poder pelear por su máximo sueño: ser campeón del mundo.

El tapatío arribó a la escudería austriaca en el 2021 y desde entonces se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la categoría reina.

Lee también Keylor Navas lo tiene claro y asegura que quiere jugar en el América

Pero como todo en la vida, algún día deberá llegar a su fin su etapa como volante del equipo de la bebida energética y cuando esto suceda, de acuerdo a especialistas, habría dos equipos que podrían sumar al jalisciense a sus filas.

Red Bull Racing's Mexican driver Sergio Perez celebrates after winning the Saudi Arabia Formula One Grand Prix at the Jeddah Corniche Circuit in Jeddah on March 19, 2023. (Photo by Luca Bruno / POOL / AFP)