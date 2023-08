Red Bull BC One Cypher México 2023: El regreso del festival de breakdance más importante del mundo

Después de 4 años de ausencia, regresa a México el Red Bull BC One Cypher, el evento más importante de breakdance. Monterrey fue la sede elegida para realizar este torneo y el escenario LABNL Lab Cultural Ciudadano.

Los mejores 16 B-girls y B-boys de la escena nacional, tendrán la misión de mostrar sus mejores movimientos, técnica y creatividad, si es que quieren ganar un boleto al Last Chance Cypher que se realizará en el Roland Garros.

El emblemático estadio de tenis se transformará en el mayor escenario internacional de breaking este 21 de octubre de 2023.

El Universal Deportes tuvo la oportunidad de entrevistar a Swami Mostalac, mejor conocida como “Swami” y a Omar Delgado, aka “RoxRite”, para platicar de la importancia del regreso del Red Bull BC One Cypher a México.

LEE TAMBIÉN: Expiloto de la F1 quiere a Checo Pérez fuera de Red Bull: "Ricciardo merece el asiento"

Para B-girl Swami, esta será una gran experiencia para las chicas que participarán por primera vez en este certamen. Ella estará compitiendo con las mejores del país: “Estoy super contenta, hacía falta chicas y me encanta que se estén motivando tanto. Sé que van a ir muchísimas chicas. Sé que la nueva generación, que no les había tocado como a mi y que no les había tocado el Red Bull en México, ni siquiera para verlo, están mega emocionadas de ir”.

y agregó: “Van a vivir la mejor experiencia de su vida. Va a estar increíble, la verdad, lo siento desde ahora, habrá mucha más gente y muchas más chicas. En los últimos, pues, no había chicas, está increíble que ya lo hayan metido y está todo el mundo muy emocionado, ya que, pues, no había habido, es imagino que no hay un chingo de gente, estoy mega emocionada. Es un sueño, yo nunca he ido a un Red Bull”.

Por su parte, el originario de Guadalajara, el B-boy “RoxRite”, manifestó que es la oportunidad de oro para que los participantes se muestran en la escena y para conocer el progreso del baile en el país.

“Es una gran oportunidad para la comunidad aquí, porque hay muchos mexicanos que han representado el país en diferentes torneos por todo el mundo, y los últimos dos años fueron muchos mexicanos a los Estados Unidos a representar al país y tratar de calificar en forma local de allá, y muchos de los B-boys ganaron los torneos, pero no pudieron entrar porque no son residentes de allá. Era una una cosa que enseñó el poder que tiene México”.

Omar no dudo en asegurar que la realización de estos eventos en el país, sirven para que la gente conozca más el breaking y se vaya familiarizando: “La escena de aquí es muy fuerte y es algo que tiene que ser reconocido más, porque sabes, llegan las olimpiadas y con torneos como el BC One, es algo grande para la escena. La comunidad necesita eso, que la cultura siga creciendo y sea más respetada por la sociedad, es lo que necesitamos”.

Este sábado 5 de agosto entran en acción los B-boys y un día después, el 6 de agosto lo harán las B-girls.

LEE TAMBIÉN: Patricia Guerra por un cierre histórico de 48 kilómetros por los puentes de Manhattan