Real Madrid golea al Manchester City con hat trick de Federico Valverde

Incluso sin una pléyade de sus astros, el Real Madrid resultó demasiada pieza para el Manchester City gracias a una actuación soberbia de Federico Valverde, en el más reciente choque de la Liga de Campeones entre estos titanes.

Una goleada de 3-0 en el Bernabéu dejó el miércoles al Madrid con el control de esta eliminatoria de octavos de final tras un impresionante triplete de Valverde en la primera mitad.

El internacional uruguayo asumió la responsabilidad de comandar el ataque del Madrid, en ausencia de las figuras lesionadas Kylian Mbappe, Jude Bellingham y Rodrygo.

La victoria del Madrid, poseedor del récord con 15 coronaciones en el certamen, pudo haber sido aún más contundente, pero un penal ejecutado en la segunda mitad con displicencia por Vinícius Júnior fue atajado por Gianluigi Donnarumma.

