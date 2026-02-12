Rayados vs Xelajú: EN VIVO – Vuelta – Primera Ronda – Copa de Campeones de la Concacaf

Más Información
Después de un agónico empate en Guatemala, los Rayados de Monterrey reciben al Xelajú en el estadio BBVA por la vuelta de la primera ronda en la Concacaf Champions Cup.
Un golazo de Jesús 'Tecatito' Corona salvó al equipo dirigido por Domenec Torrent de una derrota vergonzosa. Sin embargo, Rayados sigue sin convencer a su afición y en redes sociales, incluso se especula que podría haber una pésima entrada a modo de protesta contra la directiva y principalmente, contra el entrenador español.
Después del empate en la ida, Rayados perdió en el estadio Ciudad de los Deportes contra el América, un resultado que enfureció a la afición albiazul, ya que en el transcurso del torneo Clausura 2026, no han podido vencer a dos candidatos al título como Toluca y las Águilas.
Por su parte, Xelajú también perdió en su visita al Guastatoya.
Para ambos, es ganar o despedirse del torneo, aunque el conjunto regiomontano cuenta a su favor con el gol de visitante anotado en la ida.
Sigue el minuto a minuto del partido entre Rayados y Xelajú a continuación
Este es el 11 inicial de Rayados
Santiago Mele; Luis Reyes, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Erick Aguirre; Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Sergio Canales; Antony Martial, Luca Orellano y Uros Djurdjevic
