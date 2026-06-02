A pocos días del debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el entorno del futbol nacional ya debate cuál debe ser la alineación ideal del Tricolor para iniciar el torneo.

Tras darse a conocer la lista definitiva de 26 jugadores, los análisis y propuestas sobre el once inicial se han convertido en un tema recurrente en distintos espacios deportivos, donde la afición y los especialistas coinciden en que aún existen dudas importantes en algunas posiciones clave.

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Una de las más discutidas es la portería. Aunque en un principio parecía que Raúl Rangel, de Chivas, tenía encaminada la titularidad, la reciente presencia de Guillermo Ochoa ha reavivado el debate, colocando al experimentado guardameta como una opción sólida gracias a su trayectoria en mundiales.

Esta postura es compartida por Raúl Orvañanos , comentarista de Fox Sports, quien se mostró a favor de que Ochoa sea el arquero titular. El analista argumentó que su preferencia radica en la experiencia del veterano portero, especialmente ante los errores que, a su juicio, ha mostrado Rangel durante su proceso de preparación, factores que podrían resultar determinantes en una competencia de alto nivel como el Mundial.

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"Yo sí pondría a Memo Ochoa. Tala es muy buen arquero, pero lo he visto cometer errores en el torneo y en el último juego. No tuvo autoridad, Ochoa hizo una buena atajada el sábado", mencionó.