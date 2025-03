Raúl Jiménez bromeó con su golazo ante Canadá; "a ver quién me quita el balón", advirtió

Raúl Jiménez tuvo una noche soñada con la Selección Mexicana. El delantero del Fulham convirtió un doblete frente a Canadá para darles el boleto a la Final de la Nations League de la Concacaf.

Con sus dos anotaciones, Jiménez se confirma como el hombre importante en el ataque del Tricolor y ya escaló a la cuarta posición en el ranking de goleadores históricos con 37 dianas.

"Me siento muy bien, creo que lo estoy haciendo de gran manera. Tal vez en la temporada 2019-20 también estuve en un momento muy bueno de mi carrera. Trabajo para ir por ahí. Siempre yendo para adelante”, declaró el futbolista de 33 años.

Ayer, sorprendió con otro tanto de tiro libre. Una calca del gol que hizo en octubre frente a Estados Unidos en el Estadio Akron. Aunque podría parecer una nueva especialidad, Raúl asegura que es un tema de jerarquía que anteriormente no tenía.

“Es algo que siempre he trabajado. Desde que estaba en América practicaba los tiros libres, pero antes no tenía esa jerarquía para agarrar la pelota… la confianza siempre la he tenido, pero llega un momento en el que agarras la pelota y ‘a ver dime algo… nombre”, dijo entre risas el canterano de las Águilas.

Raúl Jiménez, contento con el momento de él y de Santiago

Raúl Jiménez disputa su lugar en el centro de ataque de la Selección Mexicana. Ayer jugaron juntos y lejos de la competencia, el del Fulham destaca la importancia que podría significar tener a dos hombres así al mismo tiempo en la Selección Mexicana.

“Contento de trasladar lo que estamos haciendo. Se hablaba mucho de si jugaba uno, jugaba otro, se decidió por los dos y es bueno; tienes dos delantero que están haciendo las cosas bien y mantienes más ocupada a la defensa con dos que con uno”, concluyó.

