Rodrigo Huescas jugará la Champions League con el Copenhague; el mexicano fue titular contra Basel

Raúl Jiménez anota en la victoria del Fulham sobre el Bristol City; el delantero mexicano se mantiene encendido

Checo Pérez lanza dardo a Red Bull; esto dijo el mexicano en su primera conferencia como piloto de Cadillac

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Sigue EN VIVO la conferencia de Checo Pérez en la Ciudad de México; todo sobre su regreso a la Fórmula 1

Raúl Jiménez sigue respondiendo con el Fulham. El delantero mexicano convirtió un tanto en el triunfo de su equipo frente al Bristol City, en la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

El goleador mexicano hizo el primer gol del partido al minuto 21. Jiménez aprovechó un rebote dentro del área y con una media vuelta hizo el primero del partido.

Esta anotación significó la primera de Raúl en lo que va del semestre. Previo al inicio de la campaña hizo otro gol en un encuentro amistoso contra el Eintracht Frankfurt de Alemania.

En lo que va de la Premier League Jiménez no ha podido convertir. Raúl Sumó 86 minutos en los dos enfrentamientos frente al Brighton y el Manchester United (20').

