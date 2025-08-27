Más Información
Raúl Jiménez anota en la victoria del Fulham sobre el Bristol City; el delantero mexicano se mantiene encendido
Raúl Jiménez sigue respondiendo con el Fulham. El delantero mexicano convirtió un tanto en el triunfo de su equipo frente al Bristol City, en la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.
El goleador mexicano hizo el primer gol del partido al minuto 21. Jiménez aprovechó un rebote dentro del área y con una media vuelta hizo el primero del partido.
Esta anotación significó la primera de Raúl en lo que va del semestre. Previo al inicio de la campaña hizo otro gol en un encuentro amistoso contra el Eintracht Frankfurt de Alemania.
En lo que va de la Premier League Jiménez no ha podido convertir. Raúl Sumó 86 minutos en los dos enfrentamientos frente al Brighton y el Manchester United (20').