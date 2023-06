¿Quién no quiere a Diego Cocca en la Selección Mexicana?

En los últimos días, Diego Cocca ha repetido en varias ocasiones que hay “alguien” que no lo quiere en la Selección Mexicana. Pero no lo ha aclarado.

¿Quiénes son esos alguien?

Cuando se le hace la pregunta directa, el técnico argentino no especifica, lo vuelve a dejar al aire…

“No es en específico y no me interesa saber quiénes son. Entiendo las críticas y veo cosas buenas. Todos queremos ganar y jugar mejor y ganar cinco a cero a Panamá, que es verdad, no es Estados Unidos, pero miro para adentro” declaró Cocca en conferencia de prensa tras obtener el tercer puesto en la Nations League.

¿YA NO HAY GIGANTES? 👀



"Ya no hay gigantes. A México lo hace grande su gente. Pediré a la FMF trabajar juntos para volver a ser grandes." pic.twitter.com/RP7aFQT8C3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 19, 2023

Reiteró que sabe dónde está parado, o sentado: “Estoy consciente de la silla que ocupo y no hay que ser un genio para saber qué cosas me iba a encontrar. Siempre hay críticas, que los extranjeros, fue un técnico argentino el anterior (Gerardo Martino) y me van a criticar. He pasado por muchas cosas, pero cuando se dé la vuelta, las cosas serán mejores”.

Para aclarar… ¿Lo critican por ser argentino?

“No, no es mi nacionalidad. Se critica si hago un cambio, si no lo hago, si hablo bien o mal… Las criticas van a estar… Yo pido tiempo y paciencia, nada más”.

Y viene la Copa Oro, un torneo que más que nunca es obligatoria ganar, pero a eso no se compromete el técnico argentino: “Me comprometo a darle severidad a lo que sepa en la cancha…. Hay muy buenos jugadores, pero hay que anteponer un montón de situaciones. Viene un torneo en el que vamos a entrenar y vamos a competir, porque queremos dejar una buena imagen”.

