Johan Vásquez se queja porque no lo ponen a jugar: "Me causa molestia, no sé qué hacer"

Antes jugar en Europa era una garantía para jugar de titular en la Selección Mexicana. Quizá ahora también, pero no es el caso de Johan Vásquez.

El defensa del Cremonese no fue tomado en cuenta para el partido ante Estados Unidos en esta Nations League y tampoco jugó en el Mundial de Qatar… ¿La razón? Ni él mismo la sabe.

“Me causa un poco de molestia, todos queremos jugar… Cuando estaba en México venía y no jugaba, traté de ir a de Europa para ganarme esa garantía, y no ha cambiado esa situación”, dijo en zona mixta después del partido en el que México venció a Panamá y donde el central, al fin, tuvo acción.

Vásquez se ve desesperado: “No sé qué hacer, quizá hay que aceptar las cosas. Venía a la Selección contento, soy un jugador que sumo, quizá no soy Rafa Márquez para cambiar la situación… Acepto que las cosas son así”.

No entiendo el por qué la marginación en juegos importantes: “No sé qué pasó. No sé si es falta de calidad, no lo sé. Lo que puedo decir que sí me ha tocado, y me gustaría que no me vean como el chico de Pumas o Rayados, no juego en un grande Europa, pero estoy sacrificando mucho...”.

No pedirá explicaciones, pero sí alzará la voz: “No pido nada, pero hay que hablar, que sepan mi situación tengo dos años difíciles, descenso, idioma, liga. Voy a reportar con el Génova pero no sé si jugaré ahí. Llegar tarde para que te digan eso que no entras en planes es complicado”.