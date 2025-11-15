Quedaron definidas las semifinales de la Liga Mayor 2025 en la ONEFA; estos serán los enfrentamientos

La primera ronda de los Playoffs de la temporada 2025 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de México (ONEFA) concluyó y ahora solo cuatro equipos quedan con vida, encabezados por los tricampeones Borregos del Instituto Tecnológico de Monterrey.

Todos los equipos que disputaron los cuartos de final como locales hicieron pesar dicha condición para obtener su pase a la antesala de la gran final. En la jornada del viernes los Borregos del Tec Ciudad de México vencieron 35-34 a los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en la capital del país.

En el otro duelo del viernes, los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) vencieron 28-7 a los Linces de la Universidad del Valle de México (UVM) en el estadio Gaspar Mass de Monterrey. La jornada sabatina se pintó de blanco y azul con las victorias de los Borregos del Tec Puebla y el Tec de Monterrey.

El conjunto poblano hizo vibrar el Cráter Azul con triunfo 22 -7 sobre los Borregos del Tec Guadalajara. Por su parte, los líderes de la temporada regular, Borregos del Tec de Monterrey, llegaron a su décima victoria consecutiva de la temporada y mantuvieron el invicto tras derrotar (38-6) a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional.

El formato de semifinales enfrenta al mejor sembrado ante el peor clasificado. Al haber avanzado las cuatro organizaciones de la parte de arriba de la tabla los duelos quedaron de la siguiente manera:

Semifinales Liga Mayor ONEFA 2025

Borregos del Tec Puebla (4) vs Borregos del Tec de Monterrey (1)

Auténticos Tigres UANL (2) vs Borregos del Tec Ciudad de México (3)