Pumas vs Toluca EN VIVO - Liga MX - Jornada 9 - Clausura 2026 - Minuto a minuto

Los Pumas y el Toluca se enfrentan en un duelo adelantado de Liguilla, sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario. Los únicos equipos que se mantienen invictos en el Clausura 2026, tras las primeras ochos jornada, se enfrentan esta noche.

El conjunto de Efraín Juárez, que tiene el mejor ataque con 15 goles, mide fuerzas con el de Antonio Mohamed, que tiene la mejor defensa con apenas dos anotaciones en contra.

El cuarto general recibe al segundo en CU; ambos, tienen el objetivo de sumar los tres puntos para no dejar que el Cruz Azul se les escape.

El Club Universidad Nacional tratará de mantener su racha de imbatibilidad en el inmueble auriazul, donde acumula cinco juegos consecutivos sin perder en el torneo. Además, buscará ampliar el invicto que mantiene cuando recibe al Toluca en CU; no permite un triunfo escarlata desde el Clausura 2018.

Con siete duelos en fila sin caer, con saldo de cuatro triunfos y tres empates, la escuadra universitaria intentará seguir sin caer con los Diablos Rojos. Por su parte, los choriceros quieren alcanzar su cuarto triunfo al hilo para seguir demostrando que están preparados para conquistar el tricampeonato del futbol mexicano.

Como plato fuerte de la Jornada 9, los Pumas y el Toluca se juegan su invicto; ninguno quiere perder para seguir conservando dicha distinción.

Para Efraín Juárez y sus dirigidos, será una auténtica prueba de fuego y tienen que demostrar que el momento que viven no es un espejismo. Con una victoria, dejarían en claro que son uno de los candidatos para alzar el trofeo del Clausura 2026 y despejarían todas las dudas.

El encuentro ente auriazules y escarlatas comenzará en punto de las 21:10 y será transmitido a través de la pantalla de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs Toluca

Universal Deportes 10:33 PM ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Universal Deportes 10:07 PM ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Pumas y Toluca empatan 1-1

Universal Deportes 10:07 PM ¡GOOOOL DEL TOLUCA! Al minuto 37, el Canelo Angulo empata el partido después de que Morales tuviera una falla impresionante

Universal Deportes 09:41 PM ¡GOOOL DE PUMAS! Robert Morales convierte el penalti y Pumas gana 1-0

Universal Deportes 09:39 PM Min 26. ¡PENAL PARA PUMAS!