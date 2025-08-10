Pumas vs Necaxa: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Liga MX; HOY, domingo 10 de agosto

Los Pumas necesitan olvidarse de la dolorosa eliminación que sufrieron en la Leagues Cup 2025, a manos del Inter Miami.

El conjunto auriazul regresa a la acción en la Liga MX, esta tarde cuando reciba al Necaxa en el estadio Olímpico Universitario.

Con la necesidad de cambiar el chip rápidamente y de dejar atrás el duro golpe recibido a media semana, el equipo de Efraín Juárez encara su partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 ante los Rayos.

El Club Universidad Nacional tratará de quedarse con la victoria en casa, para sumar tres valiosos puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla general para no rezagarse.

Además, este duelo contra los hidrocálidos es directo en la clasificación, por lo que el triunfo lo haría superarlos.

Cabe recordar que este cotejo servirá para que la afición auriazul le ofrezca una cálida bienvenida a Keylor Navas en CU.

El portero costarricense ya suma tres juegos disputados con la camiseta de los Pumas, pero todavía no ha podido hacer su debut en el Olímpico Universitario.

Así que, contra el Necaxa, el ex del Real Madrid y del Paris Saint-Germain vivirá su presentación en el inmueble auriazul y frente a sus seguidores.

Jugaremos ante Necaxa el día de mañana a las 6 pm.

También la ventaja de la localía será fundamental para la escuadra universitaria, ya que no pierde con los Rayos, en CU, desde el Clausura 2022.

De sus últimos 10 compromisos como local ante el conjunto hidrocálido, los Pumas han perdido uno, con saldo de seis victorias y tres empates. Un historial más que favorable.

