Pumas va por la remontada frente San Diego FC

Los Pumas afrontarán esta noche un enorme reto, con la obligación de superarlo para evitar un nuevo fracaso. No tienen ningún margen de error, la única salida que tienen para evitar un nuevo papelón internacional es remontar en el Olímpico de Ciudad Universitaria.

El equipo de Efraín Juárez está a 90 minutos de quedar eliminado de la primera ronda en la Copa de Campeones de la Concacaf, a manos del San Diego FC, equipo que recién se fundó el año pasado, pero que ya está dando de qué hablar.

En el primer partido, disputado en el Snapdragon Stadium la semana pasada, pese a que se había adelantado en el marcador, el equipo universitario se llevó una escandalosa goleada (4-1) que ahora lo obliga a ganar por una diferencia de tres goles o más para soñar con la clasificación, lo que calmaría las aguas en un entorno que está bastante turbio hasta el momento.

Conservar su portería en cero será fundamental para aprovechar su ventaja por su gol de visita; sólo así estará más cerca de conseguir su complicado objetivo.

Es por ello que los jugadores auriazules deberán estar totalmente concentrados, debido a que un error sería lapidario en la serie ante el equipo de la MLS.

A su favor, el conjunto universitario tendrá la ventaja de jugar el partido de vuelta en el estadio Olímpico Universitario, donde será impulsado por el apoyo de su afición, esa a la que Efraín Juárez le prometió que se van a “morir en la raya buscando la gran remontada”.

La misión para los Pumas no será nada sencilla, sobre todo, porque no es una escuadra que esté acostumbrada a obtener triunfos con amplios márgenes de ventaja.

Con el joven estratega mexicano al frente de la dirección técnica, el Club Universidad Nacional ha disputado 40 compromisos oficiales, entre Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf, y únicamente ha podido ganar en tres (Mazatlán FC, Tijuana y Santos) por el marcador que necesita hoy para no despedirse del torneo internacional.

El reto es mayúsculo para Efraín Juárez y sus Pumas, quienes ya no tienen permitido fracasar y, mucho menos, de manera prematura en un torneo. Tienen prohibido fallar esta noche ante su afición.