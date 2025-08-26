Pumas tendría dos bajas y llegaría un delantero al equipo; ¿Otro bombazo a CU?

Los Pumas aún no muestran su mejor versión bajo las órdenes de Efraín Juárez, pero dentro de poco podrían llegar dos nuevos refuerzos que eleven el nivel del equipo, según John Sutcliffe, periodista de ESPN.

A través de un video en redes sociales, el famoso reportero le dejó un mensaje a los aficionados universitarios, asegurando que saldrán dos jugadores del primer equipo y en sus lugares llegarán un central y un delantero.

"Fans de Pumas, les tengo noticias. Nathan Silva se va al Vasco (Da Gama) en Brasil, con eso finalmente van a traer un 9 a Pumas. Pero, a (Piero) Quispe se va esta semana y va a llegar un central", reveló Sutcliffe.

De acuerdo con reportes de medios brasileños, Vasco Da Gama habría ofrecido 5 millones de dólares por el zaguero felino, mientras que el posible futuro destino de Quispe se mantiene como una incógnita.

Mientras tanto, los universitarios le preparan para el partido correspondiente a la jornada 7 contra el Atlas, donde nuevamente serán locales en el estadio Olímpico Universitario, con el objetivo de cortar la racha de empates consecutivos para meterse a zona de clasificación vía Play-In.

