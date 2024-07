Los Pumas cerraron su plantel para este torneo Apertura 2024 y presentaron oficialmente a sus cuatro refuerzos para esta campaña.

El regreso de Jorge Ruvalcaba, el mexicano Michell Rodríguez, el español Rubén Duarte y el argentino Ignacio Pussetto, son los nuevos integrantes del cuadro felino para este certamen.

En conferencia de prensa, el presidente del equipo, Luis Raúl González, anunció que "tenemos el plantel integrado y no estamos ajenos a cualquier circunstancia imprevista, pero por ahora son todos".

Lee también Liga MX: Horarios y canales de transmisión para ver los partidos de la jornada 4 este viernes 19 de julio

Esto dijeron los refuerzos de Pumas:

Proveniente del Celaya, Michell Rodríguez, recibió el llamado de los Pumas para tener su oportunidad de consolidarse en Primera División. El joven mediocampista alzó la voz y pide que se voltee a ver más la Liga de Expansión.

"Llegar a Pumas ha sido el paso más importante de mi carrera. Sé la oportunidad que tengo y el tren solo pasa una vez y es hora de tomarlo. Voy a dar de mí lo mejor por el club y por mí. Es voltear a ver y nosotros dar de qué hablar para que nos volteen a ver", expresó.

Michell Rodríguez pide que se voltee a ver la Liga de Expansión y dar oportunidades a los jóvenes ⚽🇲🇽 pic.twitter.com/s0n8U4baYA — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2024

Jorge Ruvalcaba y su regreso al futbol mexicano

El habilidoso jugador de los Pumas regresó a México luego de un paso fugaz por el Standard Lieja de Bélgica. No logró consolidarse, pero creció como futbolista.

¡Llega con mejor nivel! 🐾



🗣 Jorge Ruvalcaba habla de los cambios que tuvo por su paso en Europa 🇲🇽 pic.twitter.com/rBthvtJGzQ — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2024

"Ese tipo de experiencias ayuda mucho. Aprendes de los mejores y te ayuda a madurar mucho. Me hice muy responsable en el tema de cuidarme porque a veces no le daba importancia. Mejoré en lo mental, en lo físico y fue eso lo mejor", explicó el jugador de 23 años.

Lee también América le da la bienvenida a Cristian Borja, nuevo refuerzo para el Apertura 2024

Ignacio Pussetto, el refuerzo argentino de los Pumas

Para Ignacio Pussetto, jugador proveniente del Huracán de Argentina, aseguró que llegar al cuadro universitario es un reto grande en su carrera.

"Venir a Pumas es un desafío muy grande. Jugué en Europa y Argentina, pero llegué a un club muy grande de México. Dejar todo y aportar mi granito de arena y tengamos grandes logros.He jugado en varios clubes de Europa y pongo este desafío a esa altura", aseveró.

Lee también Gerardo Martino pone en duda la participación de Messi en la Leagues Cup: "No tomaremos ningún riesgo"

Rubén Duarte, de Europa a los Pumas

Rubén Duarte se encontraba en el Alavés de España. Un paso de 10 años por el futbol español; sin embargo, quería conocer nuevas cosas y Pumas fue su gran opción.

🗣️ "Mi cuerpo me pedía un cambio"



El español Rubén Duarte explica por qué decidió venir a la Liga MX 🇲🇽⚽ pic.twitter.com/IX3kHdiIIr — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2024

"Para jugadores europeos no es fácil dar el salto, venir aquí, pero llevó 10 años como profesional, en LaLiga y el cuerpo me lo pedía. Cuando me dijeron las ganas de tenerme no me lo pensé mucho. Ellos pusieron mucho de su parte, yo de la mía y vengo a darlo todo", explicó.

"Soy un jugador polivalente. Puedo jugar de lateral y central. A disposición del míster y donde crea que pueda rendir mejor. Lateral o central, en línea de 5 voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", concluyó el zaguero.

Lee también ¿Qué castigos podría recibir Enzo Fernández por las acusaciones de racismo en su contra?