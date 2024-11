Pumas aprovechó la pausa en la Liga MX para recuperarse de cara al juego ante Rayados

En Pumas no se quejan de tener más de dos semanas sin jugar debido a la pausa por Fecha FIFA y la fase de Play-In, por el contrario, le sacaron provecho para llegar con plantel completo ante Rayados.

"El calendario es el que es, lo sabemos desde el inicio del torneo y nos ha venido bien para recuperar a lesionados que son importantes para nosotros, para las batallas que tenemos", aseguró Rubén Duarte.

"El calendario es lo que es" 🗣️



Rubén Duarte no se queja del formato que los hizo tener una larga pausa 😼⚽ pic.twitter.com/otcdYmztV3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 25, 2024

El defensa de los felinos aceptó que le es nuevo experimentar esta larga espera, pero considera que ayudó físicamente porque "veníamos acumulando muchos partidos seguidos, necesitábamos un respiro, (en lo personal) me ha servido mucho porque me recuperado de golpes y molestias de los muchos minutos que he tenido".

Lee también Fechas y horarios para los cuartos de final del Apertura 2024 de la Liga MX

En este descanso de la Liga MX el equipo que comanda Gustavo Lema recuperó al portero Julio González y al defensa Lisandro Magallán, así que ambos estarán disponibles para el juego de cuartos de final ante Monterrey, club del que no se confían pese a las bajas que presenta.

"A veces no sabes si eso es mejor o peor, porque los que entran seguramente quieren aprovechar esa oportunidad para echarle muchas ganas, Rayados tiene un plantel extenso, muy grande con jugadores de mucho nivel", opinó el español.

Duarte aseguró que en estas semanas "estamos entrenando para dar nuestra mejor versión" buscando mantener el ritmo con el que disputaron las últimas fechas del torneo regular.

"Acabamos el torneo con una muy buena versión, no sé si la mejoraremos o la empeoraremos, al final depende de pequeños detalles y factores que no podemos controlar, pero ojalá veamos unos Pumas valientes, dinámicos y frescos", agregó el zaguero.

Rubén compartió que internamente los motiva cerrar la llave de cuartos de final en el Olímpico Universitario.

"Cada eliminatoria es muy complicada, pero cerramos en CU donde nos sentimos fuertes, hemos ganado gran parte de los partidos en casa por lo tanto estamos con la máxima motivación, el equipo está haciendo méritos para ilusionarse", sentenció.