Puebla vs Chivas: Horario y canales para ver la Jornada 11 del Apertura 2025; hoy, sábado 27 de septiembre

Después de que una fuerte tormenta cayera en el Estadio Cuauhtémoc, la Liga MX decidió reprogramar el partido que “La Franja” de Puebla y el “Rebaño Sagrado” de Chivas jugarían originalmente el viernes por la noche.

Por lo que, este sábado, ambas escuadras se harán frente para disputar la onceava fecha del torneo Apertura 2025.

Mientras la tarde cae en el recinto, los rojiblancos buscarán hilar una segunda victoria, tras impornerse (3-1) ante los "Rayos" de Necaxa. Especialmente porque, desde octubre del 2024, no han logrado conseguir dos triunfos consecutivos.

Lo cierto es que Puebla se encuentra hasta el sótano de la tabla general con un solo partido ganado, por lo que Chivas podría hacer uso de la inconsistencia de la escuadra poblana para sumar tres puntos y escalar posiciones en el torneo, así como por fin hilar dos victorias consecutivas.

Con el contexto en mente, este es el horario y los canales de transmisión para ver los partidos.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de Puebla contra Chivas?

Sábado, 27 de septiembre

Puebla vs Chivas | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV, FOX, Tubi y Azteca 7.

