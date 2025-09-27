Más Información

Eduardo Berizzo deja de ser el director técnico del León, el club agradece su "acto de nobleza"

Eduardo Berizzo deja de ser el director técnico del León, el club agradece su "acto de nobleza"

La Leagues Cup se podría jugar en México: según dice Don Garber, comisionado de la MLS

La Leagues Cup se podría jugar en México: según dice Don Garber, comisionado de la MLS

Mundial Sub-20: FIFA dio a conocer en qué partido hará su debut la mexicana Katia Itzel García

Mundial Sub-20: FIFA dio a conocer en qué partido hará su debut la mexicana Katia Itzel García

Puebla vs Chivas: Horario y canales para ver la Jornada 11 del Apertura 2025; hoy, sábado 27 de septiembre

Puebla vs Chivas: Horario y canales para ver la Jornada 11 del Apertura 2025; hoy, sábado 27 de septiembre

Guillermo Ochoa vuelve a perder en su segunda titularidad con el AEL Limassol; su equipo sigue sin poder anotar

Guillermo Ochoa vuelve a perder en su segunda titularidad con el AEL Limassol; su equipo sigue sin poder anotar

Después de que una fuerte tormenta cayera en el , la Liga MX decidió reprogramar el partido que “La Franja” de Puebla y el “Rebaño Sagrado” de Chivas jugarían originalmente el viernes por la noche.

Por lo que, este sábado, ambas escuadras se harán frente para disputar la onceava fecha del torneo Apertura 2025.

Mientras la tarde cae en el recinto, los rojiblancos buscarán hilar una segunda victoria, tras impornerse (3-1) ante los "Rayos" de Necaxa. Especialmente porque, desde octubre del 2024, no han logrado conseguir dos triunfos consecutivos.

Lo cierto es que Puebla se encuentra hasta el sótano de la tabla general con un solo partido ganado, por lo que Chivas podría hacer uso de la inconsistencia de la escuadra poblana para sumar tres puntos y escalar posiciones en el torneo, así como por fin hilar dos victorias consecutivas.

Con el contexto en mente, este es el horario y los canales de transmisión para ver los partidos.

Lee también

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de Puebla contra Chivas?

Sábado, 27 de septiembre

  • Puebla vs Chivas | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV, FOX, Tubi y Azteca 7.

Lee también

Así luce el Estadio Cuauhtémoc, mientras el encuentro entre Puebla y Chivas se encuentra suspendido momentáneamente - Fotos: Leobardo Vázquez/EL UNIVERSAL
Así luce el Estadio Cuauhtémoc, mientras el encuentro entre Puebla y Chivas se encuentra suspendido momentáneamente - Fotos: Leobardo Vázquez/EL UNIVERSAL

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS