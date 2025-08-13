PSG vs Tottenham: Horario y canales para ver EN VIVO la Supercopa de Europa; hoy, 13 de agosto

En un duelo de gigantes, los vigentes campeones de la Champions League y la Europa League se medirán en el Bluenergy Stadium de la ciudad de Údine, Italia, con un objetivo en mente: conquistar la Supercopa de Europa.

Ésta es la primera vez que el París Saint-Germain y el Tottenham se enfrentan en una competición oficial de la UEFA, por lo que las expectativas son altas.

Por un lado, el PSG luchará por hilar un sextete. El título bien podría ayudarles para dejar atrás su reciente eliminación en el Mundial de Clubes.

"No sé qué tipo de juego va a plantear el Tottenham, ya que recientemente ha cambiado de entrenador. Llevan entrenando un mes y nosotros estamos en nuestra primera semana, pero eso no es excusa y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Es un privilegio estar aquí de nuevo. Estamos aquí para disfrutar, esto no es como un trabajo para nosotros. Hay presión, por supuesto, pero creo que podemos gestionarla", aseveró el estratega Luis Enrique.

En contraste, el imperativo del Tottenham será ponerle freno al paso del París Saint-Germain e impedir que se coronen con el sextete. Para sumarle más emoción al compromiso, estrenarán oficialmente a Thomas Frank como su entrenador.

"Es un reto fantástico para el primer partido, pero, por supuesto, creemos en nosotros mismos. No lo vemos como una prueba; lo vemos como dos buenos equipos uno contra otro, y queremos ganar", reconoció Frank.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido.

Lee también Lionel Messi podría tener de compañero a Gonzalo Piovi; Cruz Azul negocia con Inter Miami

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Supercopa de Europa?

Miércoles, 13 de agosto

París Saint-Germain vs Tottenham | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de HBO Max y TNT Sports.

Lee también Atlas confirma regreso de Diego Cocca; el argentino sustituye a Gonzalo Pineda en el banquillo rojinegro