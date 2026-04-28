PSG vs Bayern Munich: Horario y canales para ver EN VIVO la Champions League, HOY, martes 28 de abril

Luego de haber dado un golpe sobre la mesa ante el Liverpool, el PSG hace frente a un reto aún mayor, el martes en el Parque de los Príncipes contra el Bayern Munich en la ida de semifinales de Champions League.

El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente campeón de la Champions contra el flamante campeón de la Bundesliga, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos, se presenta como una final anticipada entre los dos grandes favoritos para levantar la Orejona.

Además de en su Balón de Oro Ousmane Dembélé, el PSG se sustentará en semifinales de la Liga de Campeones en Khvicha Kvaratskhelia, el hombre de las grandes citas, mientras que su rival Bayern Munich cuenta en sus filas con un Michael Olise que está deslumbrando en su segunda temporada en Baviera.

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¿Cuándo y dónde ver el PSG vs Bayern Munich?

Un Paris Saint-Germain completo recibe al Bayern Munich en la Semifinal de Ida de la Champions League y "dificulta" tarea del técnico español Luis Enrique.

Fecha: Martes 28 de abril

Horario: 13:00

Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports

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