PSG continúa festejando tras conquistar la Champions League; realizan desfile en calles de París

Cánticos, banderas, bengalas y muchos móviles grabando: el París Saint-Germain fue aclamado este domingo por sus hinchas en un desfile triunfal en autobuses descubiertos en los Campos Elíseos, un día después de lograr su primer título de campeón del fútbol europeo.

El avión del PSG aterrizó en el aeropuerto de Roissy pasadas las 16h00 (14h00 locales), procedente de Múnich, donde el sábado el campeón de Francia arrolló 5-0 al Inter de Milán en la final de Liga de Campeones.

Desde ahí, la delegación del club se dirigió directamente a los Campos Elíseos, donde todo estaba preparado para la bienvenida: con dos autobuses descubiertos y 100 mil personas aguardando con paciencia la llegada de sus héroes.

Lee también: Dos fans del PSG mueren en celebraciones por título de Champions League; reportan 500 detenidos

La policía estaba en alerta máxima, después de que las celebraciones quedaran enlutadas por los incidentes durante la madrugada que dejaron dos muertos, saqueos, destrozos e incendios.

Durante la espera en el centro de París, entre la canción "We are the Champions" o cánticos contra el Olympique de Marsella, los asistentes pudieron ver en pantallas gigantes una y otra vez los goles de la final.

Pero el momento apoteósico de la tarde fue la llegada de la comitiva del PSG, hacia las 17h30 (15h30 GMT), y su desfile de cuarenta minutos, saludando a una hinchada que esperaba desde hacía muchos años la ansiada primera 'Orejona' de la historia del club y la segunda del fútbol francés, después de la lograda por el Marsella en 1993.

"Ha sido rápido, pero no me arrepiento de haber venido. Ver la copa en persona permite darte cuenta de que realmente sí, que somos los campeones de Europa. Ayer era casi demasiado bonito como para ser verdad, por cómo dominamos. Ni me lo podía creer", relató Camille, una estudiante de 22 años.

Moments de partage entre Ousmane et les supporters 🫶 pic.twitter.com/zP9eg2Xb3t — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 1, 2025

Los jugadores vistieron para la ocasión una camiseta especial con el número "25" (por el año 2025) en la espalda. Se fueron turnando para levantar el trofeo a modo de ofrenda a las personas que los aclamaron desde ambos lados de la amplia avenida.

El capitán brasileño del equipo, Marquinhos, fue uno de los más activos con el micrófono, iniciando cánticos y reclamando el Balón de Oro de esta temporada para su compañero Ousmane Dembelé, que este domingo fue designado por la UEFA el mejor jugador de la recién terminada Liga de Campeones.

Mientras, el entrenador Luis Enrique y el presidente Nasser Al Khelaifi disfrutaban también del ambiente a bordo de uno de los autobuses, que llegaron hasta el Arco del Triunfo y lo recorrieron, momento en el que se lanzaron fuegos artificiales.

Lee también: VIDEO: Afición del PSG dedica emotivo tifo a Xana, la hija fallecida de Luis Enrique

Después del desfile, la comitiva fue recibida en el Palacio del Elíseo por el presidente de la República, Emmanuel Macron, que aprovechó el acto para enviar una condena firme ante los incidentes "inaceptables" que marcaron las celebraciones en la noche del sábado al domingo, teñidas de luto por dos fallecidos.

Les champions de retour à la maison ! 🏡



Supporters et salariés du Club ont acclamé les Rouge et Bleu à leur arrivée au Parc des Princes ! ❤️💙 pic.twitter.com/kKvpHzLfF0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 1, 2025

"Nada puede justificar lo que pasó en las últimas horas, los enfrentamientos violentos son inaceptables (...) Perseguiremos, castigaremos, seremos implacables", dijo Macron, antes de felicitar uno a uno a los jugadores en el palacio presidencial.

Uno de los fallecidos en las celebraciones fue un menor de 17 años en Dax (sudoeste de Francia) por un apuñalamiento y el otro fue un hombre que iba en moto en París y fue atropellado por un coche.