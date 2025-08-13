Preocupa rumbo de natación en Estados Unidos

En las más recientes semanas, la natación de Estados Unidos ha estado en el centro de las discusiones deportivas, luego de los resultados obtenidos en competencias como los Juegos Olímpicos París 2024 y el Campeonato Mundial Singapur 2025.

Aunque siguen siendo una potencia mundial, figuras históricas como Ryan Lochte y Michael Phelps han manifestado su preocupación por el rumbo de su equipo nacional.

Phelps, el nadador más laureado en la historia olímpica, no ocultó su decepción, especialmente con el equipo masculino, que en los Juegos Olímpicos de París sólo logró una medalla de oro individual. Este resultado representa la peor actuación en esta categoría desde 1956, un dato que —para la leyenda— es alarmante.

Entre los problemas que señala el multicampeón olímpico se encuentran la falta de dominio habitual, la creciente competencia de países como Canadá y China, y errores en la preparación. Phelps y Lochte coincidieron en que, antes de Singapur, un campamento de entrenamiento mal planificado afectó el rendimiento de la mitad del equipo, algo que consideran inaceptable en un programa con tanta tradición y recursos.