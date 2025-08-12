Randal Willars comparte la gran estirpe de México en los clavados; "Tenemos historia"

Ante un escenario vibrante y exigente, como fue el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, México firmó una de sus mejores actuaciones en la historia, al sumar ocho preseas.

Esa inmortal cosecha se debió principalmente a los clavados, que —con una gran y nueva generación de atletas— se robó las miradas del mundo entero.

Un grupo que, en opinión de Randal Willars, tuvo éxito gracias a la mezcla de capacidades y la gran amistad dentro de la delegación.

“Nosotros [los experimentados] les transmitimos confianza a los más chicos, que vivieron su primer evento, y ellos nos dan esa motivación al verlos con ganas de ganar”, afirmó el de Tijuana. “Gracias a la buena convivencia y amistad, se dan los resultados”.

Willars, quien regresó a casa con dos preseas, recalcó la importancia del deporte en el país y —de paso— definió lo que hace diferente al clavadista mexicano, quien es admirado en el planeta.

“Tenemos historia. Estamos acostumbrados y con la idea de que somos potencia en los clavados. Empiezas a soñar en grande y te la crees, para seguir con el legado de otros en el pasado. Eso nos hace diferentes”, resumió.

Randal, quien de la mano de su entrenador chino Shi Qingyang ha podido potenciar todas sus capacidades, agradeció el apoyo de los fans, quienes los impulsaron para dar lo mejor.

“Es impresionante el apoyo. Gracias por todo, por desvelarse. Nos hace sentir que estamos en casa. Se agradece y disfrutamos darles esos resultados”, reveló.