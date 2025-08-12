Más Información

Allan Saint-Maximin es anunciado como refuerzo del América; oficialmente cayó el bombazo azulcrema

Los arqueros mexicanos Adriana Castillo y Máximo Méndez ganan medalla de oro; firman brillante actuación en los Juegos Panamericanos Junior

Medalla olímpica, cuenta pendiente de Randal Willars

Randal Willars comparte la gran estirpe de México en los clavados; "Tenemos historia"

Randal Willars presume inolvidable reunión con Claudia Sheinbaum; "Estaba muy emocionada"

Los atletas mexicanos continúan poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto, gracias a sus brillantes actuaciones.

En esta ocasión, Adriana Castillo y Máximo Méndez fueron los encargados de darle una nueva alegría al deporte mexicano.

Los arqueros tricolores se robaron los reflectores al conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior.

Con una espectacular actuación, se impusieron (153-140) en la final de Equipos Mixtos Compuesto a la dupla de Estados Unidos, compuesta por Zachary Neilson y Kaylee Gurney.

