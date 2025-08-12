Los arqueros mexicanos Adriana Castillo y Máximo Méndez ganan medalla de oro; firman brillante actuación en los Juegos Panamericanos Junior

Los atletas mexicanos continúan poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto, gracias a sus brillantes actuaciones.

En esta ocasión, Adriana Castillo y Máximo Méndez fueron los encargados de darle una nueva alegría al deporte mexicano.

Los arqueros tricolores se robaron los reflectores al conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior.

Con una espectacular actuación, se impusieron (153-140) en la final de Equipos Mixtos Compuesto a la dupla de Estados Unidos, compuesta por Zachary Neilson y Kaylee Gurney.

EN BREVE MÁS INFORMACIÓN...