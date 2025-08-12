Randal Willars presume inolvidable reunión con Claudia Sheinbaum; "Estaba muy emocionada"

Luego de una histórica actuación en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, los medallistas tricolores tuvieron un emotivo encuentro con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en Palacio Nacional.

La reunión, que sirvió para reconocer el esfuerzo de los atletas, se convirtió en un momento memorable para esta gran generación de deportistas.

Algunos detalles de esa cita fueron compartidos por Randal Willars, quien —en conversación con EL UNIVERSAL Deportes— consideró un honor lo ocurrido.

“Fue un honor ser recibido por la Presidenta. Ella estaba muy emocionada por nuestra participación y preguntando qué más necesitamos para trabajarlo mediante la Conade y Rommel Pacheco. Los minutos que tuvimos fueron especiales; estaba contenta”, mencionó el clavadista.

Willars, quien junto a sus compañeros pudo recorrer el emblemático lugar, añadió que —en su oportunidad— le solicitó a Sheinbaum más centros para la práctica de su disciplina.

“El recorrido fue impresionante. Fuimos a su despacho y nos mostró varias partes del Palacio. Le pedimos apoyo para que siga buscando el beneficio del deporte en México, que las nuevas generaciones tengan más centros para clavados. Le agradecimos el respaldo”, sentenció.