Premier Pádel México 2025: Agustín Tapia y Arturo Coello vencen a Fede Chingotto y Ale Galan en la Final

Las dos mejores duplas del mundo del pádel dieron un espectáculo total en la Final del México Major Premier Pádel de Acapulco 2025, que mantuvo al público más metido que nunca en el partido.

Con puntos salvados con aventadas imposibles, tiros ganadores por doquier y una intensidad incuestionable, los número uno del mundo hicieron notar su posición en el ranking, y derrotaron a una pareja que jamás dejó de luchar gracias a la mayoría del apoyo de la grada en Chingotto y Galan.

Este último jugador, incluso pidió la expulsión de un aficionado en la grada por importunar con el flash de su celular en varios momentos de la disputa.

Lee también: Los MEMES sobre la falla de Chicharito que provocó la eliminación de Chivas ante Cruz Azul.

¡LOS REYES DE ACAPULCO! ☀️🔥



Bea González/Claudia González y Arturo Coello/Agustin Tapia se consagran en el México Major Premier Pádel 2025. 🏆 pic.twitter.com/z1eMhIJnbk — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 1, 2025

El visitante fue sacado del recinto por elementos de seguridad, lo que provocó que la grada explotara con los silbidos y gritos más fuertes de toda la batalla.

En casi dos horas de partido, la final se decidió en dos sets, 6-4 y 7-6, y prácticamente solo un quiebre de servicio en el primer periodo fue lo que decantó el duelo hacia los #1.

Además, con esta consagración en Acapulco, Agustín Tapia (quien fue nombrado MVP de la Final) y Coello aseguran su clasificación como el primer sembrado del circuito hasta final de la temporada.