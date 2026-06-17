Un nuevo día arranca este miércoles y la actividad de la Copa del Mundo 2026 no da tregua para los aficionados, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de cuatro partidos correspondientes a la fase de grupos.Con la primera jornada aún en marcha, llega el turno de la presentación de Portugal, una de las selecciones candidatas al título y que presume en sus filas a Cristiano Ronaldo, uno de los máximos referentes en la historia del futbol.

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La presencia del astro portugués añade un atractivo especial a este debut, en el que los lusos se enfrentarán a la República Democrática del Congo, conjunto que consiguió su lugar en el torneo a través del repechaje.En el papel, Portugal parte como favorito, pero este compromiso marcará el inicio de su camino rumbo al campeonato y tendrá un significado histórico para Cristiano Ronaldo, quien alcanza su sexta participación en Copas del Mundo.

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¿Cuándo y dónde ver el juego?Fecha: 17 de junioHora: 11:00 horasTransmisión: ViX (Pase Mundial)