¿Por qué Keylor Navas no ha sido registrado con Pumas?

Keylor Navas se ha colocado como una de las mayores figuras en llegar al futbol mexicano, por lo que la afición de Pumas está esperanzada en que el portero costarricense se convierta en una pieza clave del plantel para buscar el título, aunque todavía no cuenta con su registro de la Liga MX.

El ex del Real Madrid ya recibió su visa de trabajo, pero al ser un futbolista No Formado en México (NFM), la directiva auriazul debe de liberar una plaza de extranjero para poder inscribir a su flamante refuerzo.

Los equipos de la Liga MX cuentan con nueve plazas de extranjeros, Pumas ya tiene ocupadas todas, por lo que están bajo presión para poder liberar una de ellas y que Navas tenga su debut con la escuadra felina este viernes frente Querétaro.

Rubén Duarte, Nathanael Ananias, Alvaro Angulo, José Caicedo, Aaron Ramsey, Piero Quispe, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Leo Suárez son los nueve extranjeros que Pumas tiene registrado en el primer equipo.

¿Qué jugador extranjero "sacrificará" Pumas?

Al no tener plazas de extranjero libres, el cuadro del Pedregal sigue analizando las opciones a qué jugador podrían dar de baja para poder inscribir a Navas.

De acuerdo con reportes, Leo Suárez sería el "sacrificado". El mediocampista argentino luce para ser registrado con la sub-21 del cuadro auriazul.

Desde hace unos meses se había dado a conocer que el ex del América no está en los planes de Efraín Juárez, por lo que su exclusión del primer equipo no es una sorpresa. De igual manera, se ha hablado de su posible salida del club, aunque no ha existido una oferta formal por él.