Pólvora pide respeto al trabajo de los estetas

En el pancracio nacional, pocos nombres han sabido mantenerse con firmeza a lo largo de los años como el de Pólvora, estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Con más de dos décadas y media de entrega en los cuadriláteros, el gladiador ha forjado una carrera marcada por la disciplina, la pasión y la constancia, y ha enfrentado los inevitables altibajos del deporte espectáculo.

Con la voz de la experiencia, Pólvora invitó al público a mirar más allá del brillo de las luces y a reconocer el esfuerzo que implica cada función. Solicitó respeto y valoración hacia el trabajo de los estetas que día a día se entregan al pancracio.

“La carrera es de altibajos, pero seguimos fuertes en este 2026. La gente ve lo bonito en el ring. Los entrenamientos son duros. Hay muchas desveladas, es difícil, pero se disfruta mucho. La lucha libre me ha dado todo”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El enmascarado, quien visualiza muchos éxitos en 2026, agradeció el respaldo de la gente, que lo apoya y lo sigue desde su etapa en varias arenas locales.

“Estoy muy orgulloso de tener el respaldo de la gente. Ellos son los que nos hacen formar parte de toda la industria. Gracias por seguirme y acompañarme”, estableció.

El luchador, quien ha cumplido cada meta trazada, invitó a los jóvenes a trabajar por sus sueños, pese a las dificultades.

“No hay que desistir; con trabajo y perseverancia se puede lograr lo que uno quiera en la vida”, finalizó el gladiador del bando rudo.