Pólvora y el recuerdo imborrable de su primera vez en la Catedral de la Lucha Libre

A los 14 años, Pólvora descubrió un lugar que cambiaría su vida para siempre: la Arena México. Aquella primera visita no fue sólo un acercamiento al templo de la lucha libre, sino el inicio de un romance eterno con un escenario histórico que lo cautivó desde el primer instante.

“La primera vez que vi lucha libre fue en la Arena México. Creo que tenía como 14 años y fue impresionante verla completamente llena. En esa ocasión luchaba Sangre Chicana; ese ambiente me enamoró”, comentó.

El enmascarado, quien aseguró no tener un ídolo dentro de la lucha libre, reconoció la figura de Blue Demon, luchador de gran clase.

“Nunca he tenido un ídolo, pero sí admiro a un grande como Blue Demon. Tenía una gran personalidad y una gran máscara; son cosas que me gustan mucho”.

Pólvora, quien trabajó junto a su familia para sumar recursos económicos, presumió ser un hombre que cumple sus metas: “Me he trazado metas y las he cumplido”, finalizó el esteta del Consejo Mundial de Lucha Libre.