Pólvora, del pasillo de la Central de Abastos al ring de la Arena México

Pólvora pide respeto al trabajo de los estetas

Pólvora agradece al CMLL y sueña con más triunfos

Pólvora y el recuerdo imborrable de su primera vez en la Catedral de la Lucha Libre

Con más de 25 años de trayectoria, Pólvora ha sabido resistir los embates del tiempo y los altibajos.

Compartió su orgullo por pertenecer a la historia del CMLL. Destacó que cada sacrificio ha valido la pena para consolidar un legado que hoy lo coloca como uno de los estetas más respetados.

“Yo me formé en las arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Debuté en la Arena México y con el tiempo recorrí cada una de ellas. Es una etapa muy bonita. He sido toda la vida de esta empresa”, expresó.

