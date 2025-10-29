Periodista argentino lanza advertencia a Álvaro Morales y lo reta a una pelea

Álvaro Morales, una de las voces más importantes de ESPN, se volvió tendencia en redes sociales, pero en esta ocasión no por uno de sus característicos y polémicos comentarios, sino por recibir una amenaza desde Argentina.

El conductor de varios programas en México, quien ha lanzado varias frases contra Chivas y Lionel Messi, recibió desde el país sudamericano una advertencia por parte de un comunicador, quien aceptó tener ganas de pelear en su contra.

Se trata de Quique Felman, conductor de la cadena TyC Sports, quien no se guardó nada contra Morales, al que aseguró detestar.

"¿Sabés a quién le tenés que pelear, que yo lo odio y no me da el peso? Al boludo ese Antimessi. A Álvaro, ese mexicano que es guatemalteco. A ese le tenés que dar. A ese quiero que lo mates. Es tu peso. Me caga a trompadas a mí, pero yo lo detesto".

Las palabras del conductor llegaron de inmediato gracias a las plataformas digitales a Morales, quien respondió burlándose y asegurando que el personaje no merecía su atención.

"¿Y ese güey quién es? ¿Con qué osadía se dirige a mí? Estoy en su mente, jajajajajajjaajjajajjajajaja".