Pep Guardiola bromea y lanza mensaje al Real Madrid, tras conquistar la Champions League

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, advirtió al Real Madrid que no se despiste o que les alcanzarán en cuanto al número de Champions League ganadas.

“Estamos en camino”, bromeó Guardiola. “Están a 13 de distancia, estamos en camino. Si se despistan, les alcanzaremos”, añadió el histórico estratega.

El City conquistó su primera Champions al derrotar al Inter de Milán, mientras que el Real Madrid ha ganado 14 en su historia, la más reciente el año pasado en París contra el Liverpool.

Guardiola se ha mostrado “muy aliviado” con la victoria, pero ha subrayado que, de haber perdido, tampoco se sentiría muy distinto. “Hoy podríamos haber perdido y seríamos los mismos. En otros momentos perdimos. Este año estaba escrito en las estrellas”, dijo el entrenador.

“No me considero especial si gano, y si pierdo no me siento un perdedor. En el futbol esas cosas pueden pasar”, insistió.

Guardiola envió palabras de aliento al Inter

Guardiola tuvo muchas palabras de ánimo para el Inter, recordando que “ser el segundo equipo de Europa es algo increíble.

“Se dijo que nosotros éramos el favorito, pero el Inter es un equipo muy fuerte, de pasos largos, también parando balones, y ha costado, tienen mucha calidad, lo tienen todo para llegar a este punto y por eso estaban aquí”, mencionó el catalán.

“Están decepcionados ahora, nosotros vivimos esta decepción hace dos años, pero los felicito porque han jugado como tenían que hacerlo”, agregó Guardiola.

Ahora, “hay que trabajar aún más duro el año que viene. Porque hay equipos que ganan su primera Champions y luego desaparecen. Conmigo no va a pasar”.