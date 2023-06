¡Otra vez juntos! Victoria del Manchester City provocaría el regreso de la banda Oasis

Este sábado, el Manchester City marcó historia. Y es que, tras imponerse 1-0 ante el Inter de Milán, el cuadro celeste se llevó "La Orejona" de la Champions League.

La victoria de los citizens no sólo provocó que el equipo se coronara con el triplete de la Premier League, la FA Cup y la Champions League; sino que, también, podría significar el regreso de la banda británica Oasis.

Y es que, en semanas anteriores, Liam Gallaguer prometió que —si el Manchester City ganaba la Liga de Campeones de la UEFA— estaría dispuesto a reconciliarse con su hermano, Noel Gallagher, para lograr el posible reencuentro del grupo musical.

Por su parte, Noel Gallagher se comprometió a dar "un concierto en calzones" y a convertirse en el mayordomo de Pep Guardiola si Erling Haaland conseguía un triplete. Esto, además de apostar por la victoria de los skyblues.

"Haré cualquier cosa que me diga. Si viene a mi casa y dice que no le gusta la decoración, la cambiaré", sentenció Noel en entrevista con el medio británico BBC.

Las diferencias entre los hermanos Gallagher empezaron en 1994, cuando discutieron durante un concierto. Con el paso de los años, los pleitos se acentuaron, hasta el punto de la violencia física; dando hincapié a la ruptura de la banda en 2009.

Lee también: Manchester City sufre, pero se proclama campeón de la Champions League

Tuit de Liam Gallaguer

La respuesta de los aficionados

Noel Gallagher viendo la final de la Champions - Foto: @AnythingOasis en Twitter

Previo al duelo del Manchester City, la afición del cuadro celeste entonó "Wonderwall" —una de las canciones más reconocidas de Oasis— en las calles.

No sólo esto, el mismo Noel Gallagher fue captado en un bar de San Diego, Estados Unidos, disfrutando la final de la Champions y cantando "Don't Look Back in Anger" en compañía de aficionados fieles a los citizens.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los hermanos Gallagher se ha pronunciado al respecto. Será cuestión de esperar su postura en los próximos días.