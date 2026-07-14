México volvió a destacar en el automovilismo internacional gracias a la brillante actuación de Patricio González, quien este domingo dio un paso importante en su trayectoria deportiva al conseguir su primera victoria dentro del GB3 Championship.

El joven piloto se mostró sólido, competitivo y preciso a lo largo de la carrera celebrada en el legendario Red Bull Ring de Austria, escenario donde finalmente logró un triunfo que confirma su crecimiento dentro de una de las categorías formativas más importantes.

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Con una actuación dominante desde los primeros metros, González se convirtió en uno de los grandes protagonistas del fin de semana, firmando un resultado que no solo le permitió subir por primera vez al podio, sino también consolidar el trabajo realizado junto al equipo VRD Racing.

"Esta victoria es de las más especiales que voy a tener en GB3, porque es la primera que consigo en el campeonato y también mi primer podio. El mayor reto fue mantener la distancia con mi hermano y con el coche que venía detrás, porque le estaba dando DRS y necesitábamos escaparnos del grupo. Sentí que el triunfo podía ser posible desde la primera vuelta, cuando conseguí pasar al primer lugar en la primera curva", mencionó.

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Impulsado por el resultado, Patricio González escaló posiciones en la clasificación general y se ubica actualmente en el quinto puesto del campeonato, manteniéndose de lleno en la pelea por los lugares de privilegio.

"En tres semanas volveremos a competir en Silverstone. Espero estar en los tiempos desde la primera práctica y ojalá podamos repetir la victoria. Mi objetivo es avanzar al Top 3 del campeonato y seguir progresando en mi manejo y en mi desarrollo como piloto", finalizó.