El mexicano Pato O'Ward ganó este domingo en la primera de las dos carreras previstas en el oval de Milwaukee y el español Álex Palou acabó quinto e incrementó a 97 puntos su margen de ventaja sobre Kyle Kirkwood en el campeonato, algo que le ofrece la oportunidad de certificar su título en la segunda prueba del día.

Bajo el sol tras un sábado y una mañana de este domingo marcados por la lluvia, O'Ward ganó en el oval del Milwaukee Mile por segunda vez en su carrera, tras la victoria de 2024, y se llevó la segunda carrera de su temporada.

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Palou, que salía desde la 'pole', no tomó riesgos y se defendió con éxito de la presión de Kirkwood y del danés Christian Lundgaard, los únicos que todavía tenían reales opciones de alcanzarle en el campeonato.

El catalán podrá sentenciar su quinta corona en la IndyCar, y la cuarta consecutiva, si acaba la segunda prueba del día con una ventaja de 54 puntos sobre Kirkwood.

La arranca con 97 de margen y el máximo de puntos disponibles en una carrera es de 54.

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Un fin de semana revolucionado por la lluvia

La carrera arrancó pasadas las 12:00 locales de este domingo tras un sábado muy complicado, en el que la lluvia alteró el programa previsto para la doble cita de la IndyCar en el Milwaukee Mile.

La primera de las dos carreras del fin de semana comenzó el sábado con retraso por las condiciones meteorológicas y fue detenida tras 90 de las 250 vueltas previstas.

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La prueba quedó interrumpida poco antes de la mitad, con Pato O'Ward en cabeza, mientras Álex Palou ocupaba la decimocuarta posición.

El danés Christian Lundgaard era quinto y el estadounidense Kyle Kirkwood, segundo en la clasificación general, séptimo.

Así saldrán este domingo, en torno a las 17:15 horas de Milwaukee.

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La IndyCar trató de reanudar esa carrera a las 8:00 local de este domingo, pero las lluvias durante la mañana y las dificultades para secar el óvalo de Milwaukee hicieron imposible completar el plan inicial.

La categoría decidió entonces mantener a las 12:00 local la segunda carrera programada inicialmente para el domingo, en la que Palou partía desde la 'pole', y aplazar la conclusión de la prueba interrumpida el sábado para las 17:00 local.