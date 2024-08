Imane Khelif, la boxeadora que desató polémica por su identidad en los Juegos Olímpicos de París

El boxeo olímpico vivió una escena muy fuerte, donde Imane Khelif ―oriunda de Argelia― le rompió la nariz a su contrincante italiana, Angela Carini, a los cuarenta y seis segundos de combate.

Rápidamente, las imágenes del duelo se viralizaron en redes sociales. No sólo por la reacción de Angela, quien rompió en llanto y gritó "no es justo" tras perder, sino por el propio nombre de Imane Khelif, quien ha sido continuamente señalada por no aprobar las pruebas de género que se realizaron previo a la justa veraniega.

Momentos después, Imane se acercó a Angela para darle una palmada en la espalda, pero la italiana le rechazó.

"Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. [...] Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", platicó Angela en declaraciones de AFP.

El combate desató múltiples respuestas, donde la principal señalada fue Imane Khelif, precisamente, por los señalamientos sobre su identidad de género.

Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París - Foto: AP

El polémico caso de Imane Khelif

El año pasado, la pugilista de Argelia fue descalificada del campeonato mundial de boxeo femenil por sus altos niveles de testosterona. Y su presencia en los Juegos Olímpicos de París causó ruido, junto con la taiwanesa Lin Yu-Ting, por las mismas razones.

Más allá del discurso desatado en redes sociales, es que Imane es cisgénero. Es decir, nació como mujer y se identifica como tal. Sus niveles de testosterona se deben a que tiene hiperandrogenismo, provocando que luche contra la discriminación tanto dentro, como fuera del ring.

Pero también está la contraparte, donde la Asociación Internacional de Box (IBA) se mantiene firme en su postura, sentenciando que no cumple con los requerimentos para participar en las competencias femeniles.

"Frecuentemente me hacían bullying por mi apariencia, pero me resistí y seguí luchando a pesar de todo” confesó Imane, hace un año, para el medio argelino Koora.

Días antes del combate entre Imane y Angela, el Comité Olímpico Internacional (COI) rompió el silencio, asegurando que "todas las atletas que compiten en la categoría femenina cumplen con las reglas de elegibilidad de la competencia".

Incluso, el Comité Olímpico Argelino (COA) defendió a su boxeadora y calificó como "mentira" el discurso discriminatorio que se desató en redes sociales, mayoritariamente contra Imane y la comunidad transgénero.

El caso de Imane no es aislado. Así como ella y Lin Yu-Ting, la corredora sudafricana, Caster Semenya, también ha sido objeto de críticas por su identidad.

