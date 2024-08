Alegna González tras el quinto lugar individual: "Tengo que sacar el coraje y será en el relevo mixto"

La mexicana Alegna González volvió a repetir un quinto lugar olímpico, ahora fue en París 2024, el tiempo que marcó en la prueba de marcha 20 km femenil fue de 1:27:14, situación que no la deja conforme consigo misma y va por la revancha.

Lee también París 2024: Alejandra Valencia cumple los pronósticos y avanza a octavos de final

"Tengo que cambiar el chip, ya pasó mi prueba individual creo que con este enojo tengo que sacarlo de alguna manera y que mejor sería que esta prueba de relevo puedo conseguir mi objetivo (medalla), no me quiero ir de los juegos sin lograrlo", señaló la atleta de 25 años.

"Me deja tranquila, porque sabes que estás haciendo un buen trabajo" 🗣️



Alegna González sobre su participación sin penalizaciones en los Juegos Olímpicos de París 2024 🏃‍♀🇲🇽🇫🇷 pic.twitter.com/lPD3pxFyok — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 1, 2024

González Muñoz compartió que al finalizar a una centésimas del bronce tuvo un sentimiento que "no sé cómo describirlo" porque aunque mostró que es la quinta mejor marchista del mundo no es lo que esperaba.

"No logre el objetivo que quería, vaya que lo intenté durante la prueba no me di por vencida en ningún punto cada kilómetro lo intenté vivir durante pasaron los kilómetros me sentí mejor a la mitad de la prueba intenté arriesgarme, vi que era muy pronto, no se logró al final di todo de mí, no me siento triste pero sí un poco enojada porque venía con una meta muy fija y no lo logré", reiteró.

"No me quiero ir de los Juegos Olímpicos sin lograr mi objetivo (una medalla)" 🏃‍♀🇲🇽



Alegna González advierte que va por la revancha en la prueba de marcha mixto en los Juegos Olímpicos de París 2024 🏃‍♀🇫🇷 pic.twitter.com/oyUR9Hn2Bv — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 1, 2024

La originaria de Ojinaga fue una de las pocas marchistas que no recibió alguna penalización en el recorrido, hecho que la levanta un poco en cuanto a la cuestión anímica.

"Me deja muy tranquila porque sabes que estás haciendo un buen trabajo, creo que es muy importante la parte técnica en la marcha porque nuestro deporte también es de apreciación al ojo de los jueces, me deja tranquila que hayan visto que hice un buen marchar", señaló.

Lee también París 2024: El equipo de salto ecuestre de México clasificó a la final

¿Cuándo volverá a competir Alegna González en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Alegna González tendrá la oportunidad de cobrar revancha y buscar el podio olímpico en la modalidad de relevos mixto el próximo 7 de agosto junto a Ever Palma, quien se encuentra sin desgaste físico.

Palma no entró en los participantes de la marcha 20 km varonil, por lo que sólo tendrá dicha prueba junto a Alega González para buscar una presea para México.

La mexicana destacó que será "una ventaja" que Palma se encuentre completo físicamente para la prueba y ahora sólo le queda a ella recuperarse para afrontar dicho compromiso de París 2024 de la mejor manera.

"Casi todos los competidores tuvieron su participación debemos encontrar la forma de recuperarnos y él va a estar bien, esperamos que sea un plus", sentenció.

Lee también Léon Marchand sigue haciendo historia y va por su cuarta medalla de oro