Panamá vs México: Horario y canales para ver EN VIVO partido amistoso de la Selección Mexicana HOY

La Selección Mexicana afronta este día su primer partido del año cuando enfrente a su similar de Panamá en el estadio Rommel Fernández, donde busca arrancar con el pie derecho el 2026.

Javier Aguirre y sus dirigidos continúan con su preparación de cara al Mundial 2026, el cual disputarán como locales y por lo que buscan llegar en un gran estado de forma para asegurar una gran participación y darle alegrías a toda la afición mexicana.

Para esta gira de dos juegos, el primer rival del Tri es la selección panameña y, posteriormente estará midiéndose a Bolivia. Ambos duelos los disptará con un equipo conformado por jugadores de la Liga MX más Obed Vargas, que milita en el Seattle Sounders.

Cuadro por cuadro, las atajadas de nuestros guardianes del arco.



Tres cracks de la portería en #LaRáfaga, presentada por @MetLifeMx. 📸#SomosMéxico 💚🤍❤️



— Selección Nacional (@miseleccionmx) January 22, 2026

Este duelo frente a Panamá representa una gran oportunidad para ciertos jugadores de la Selección Mexicana, quienes buscan seguir en la pelea por un lugar en la lista definitiva del Vasco Aguirre para la Copa del Mundo de este verano.

Lo que más sorpresa generó en la convocatoria de Aguirre para estos partidos, fue el llamado de ocho jugadores de las Chivas, destacando a Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, futbolistas que optaron por representar a México por encima de Estados Unidos.

Lamentablemente para el Tri, hace unos días se anunció la baja de Gilberto Mora, debido a que presentó molestias y decidieron mandarlo de vuelta a su club para ser evaluado con el fin de conocer la gravedad de su lesión.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Panamá vs México?