Estadio que recibirá a México para el amistoso con Bolivia tiene 92 por ciento de la obra concluida

El estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en la región oriental de Santa Cruz y donde este domingo se jugará el partido amistoso entre Bolivia y México, tiene el 92 por ciento de avance en las obras de reparación, informó este miércoles el responsable del proyecto, Marco Cortéz.

El encargado informó que "ya se tiene el 92 por ciento de avance" del total de la obra que incluye "camerinos, el césped, las graderías (de la tribuna), conexiones eléctricas" y algunos espacios para la prensa.

"Hay que colocar césped sintético detrás de los arcos (...) y un palco debajo de las cabinas para la prensa", dijo a la estatal Bolivia TV.

El funcionario, que depende de la Gobernación de Santa Cruz, anunció que entre el viernes y sábado se terminarán los trabajos con la limpieza del campo deportivo, las últimas conexiones eléctricas y algunos detalles de la obra fina.

"Con esta primera fase, tendremos concluido el requerimiento de la Conmebol", aseguró Cortéz.

Anunció, además, que por instrucción del gobernador Luis Fernando Camacho, en pocos días se continuará con la segunda fase del proyecto que incluye obras alrededor de la cancha, entre otros trabajos.

El estadio pasó con éxito por su última inspección hace más de una semana y ahora los responsables se alistan para la entrega final.

La Verde se medirá de local contra México este domingo en su último partido amistoso de preparación para la repesca intercontinental del Mundial de 2026, del que México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro se enfrentará cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial, que comenzará el 11 de junio.

La selección dirigida por el seleccionador Óscar Villegas accedió en septiembre pasado a la repesca tras vencer por 1-0 a la de Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias suramericanas.

El domingo pasado, la selección boliviana recibió a la de Panamá en el estadio IV Centenario, en la región sureña de Tarija, encuentro que terminó en un empate, con un gol por lado.

Como parte de su preparación, la Verde ya jugó en octubre, noviembre y diciembre. Venció por 0-1 a Jordania. Pero cayó con Rusia por 3-0, por 2-0 ante Corea del Sur, por 3-0 ante Japón y por 2-0 con Perú.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) puso a la venta 25.500 entradas que serán comercializadas de forma digital.

