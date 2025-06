Padre de Álvaro Fidalgo se tatuó los tres títulos del América; espera hacerse más

Llegó en 2021 entre un mar de críticas y dudas; hoy, es uno de los consentidos de la afición del América. Álvaro Fidalgo se ha convertido en un referente de las Águilas.

"El Maguito" es pieza clave en el tricampeonato del conjunto azulcrema. Su carisma y dedicación dentro y fuera del terreno de juego lo han convertido también en uno de los mejores extranjeros de la Liga MX.

Luego de conquistar su primer título con el América, Álvaro Fidalgo se tatuó un águilas en el antebrazo derecho en honor al cuadro azulcrema; sin embargo, no fue el único integrante de su familia en tatuarse.

Lee también Guillermo Ochoa es 'borrado' por el AVS de Portugal; no apareció en los festejos del equipo tras salvar la categoría

Su padre, Luis Fidalgo, también tiene tatuado en el antebrazo derecho algo de las Águilas. Su progenitor tiene un 'CA' y las fechas de los tres títulos de Liga que ha conquistado el español con los de Coapa.

"Ahora mi padre tiene tatuado Club América. Él dijo ´voy a tatuarme todos los títulos'. Le dije que parara, ahora sólo tiene tres (fechas)", declaró Fidalgo en entrevista para Claro Sports.

"Me faltan dos, me los voy a poner. No he ido, pero lo tengo clarísimo", agregó su papá.

Lee también "Tiburón" Sánchez y Salvador Cabañas presentan partido entre Leyendas del América y Chivas