Osleys Iglesia, el posible rival de Canelo Álvarez en su regreso al cuadrilátero

La división de los supermedianos atraviesa un momento de incertidumbre tras el sorpresivo retiro de Terence Crawford, quien, luego de alcanzar la gloria, dejó un vacío en la cima del boxeo mundial.

La salida inesperada del norteamericano a finales de 2025 generó una crisis en la categoría, donde los cinturones y el prestigio carecen de un monarca indiscutible, después de haber sido arrebatados en Las Vegas a Saúl Canelo Álvarez.

En ese escenario complejo, emerge con fuerza el nombre de Osleys Iglesias, boxeador cubano cuyo récord imponente lo ha instalado entre los protagonistas más comentados de la categoría y quien se perfila como la opción más viable para enfrentar al tapatío en su retorno a los encordados en 2026.

Con una carrera marcada por contundencia y disciplina, el caribeño, que cuenta con un récord perfecto de 14 victorias, ha demostrado su capacidad en cada pelea, se ganó el respeto de los aficionados y obtuvo el mérito de ser el número uno en el ranking de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Iglesias, con la ambición de consolidarse en la élite mundial, representa la nueva amenaza que busca abrirse paso en un terreno dominado por figuras consagradas. Con un estilo lleno de potencia y combinaciones cortas, logró grandes triunfos, el último ante Vladimir Shishkin en septiembre, donde dejó buenas impresiones.

De acuerdo con reportes, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ordenó que Osleys Iglesias y Saúl Canelo Álvarez iniciaran negociaciones por el título supermediano vacante de la organización, hecho que permanece detenido a la espera de la recuperación total del mexicano, quien, ante la presión del organismo mundial, debe atender el contrato vigente con Turki Alalshikh, funcionario del gobierno saudí y empresario de Riyadh Season.