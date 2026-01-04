Saúl 'Canelo' Álvarez con el reto de recuperar su corona en 2026

El 2026 se presenta como un año decisivo en la vida deportiva de Saúl Canelo Álvarez, el máximo referente del boxeo mexicano en la última década.

Luego de la dura caída frente a Terence Crawford en Las Vegas, que significó perder la totalidad de sus títulos en las 168 libras, el tapatío enfrenta ahora un reto distinto: el de la redención.

Con la cicatriz de la derrota fresca y, tras una cirugía en el codo izquierdo, Álvarez deberá prepararse para escribir un nuevo capítulo en la recta final de su carrera y recuperar su estatus de campeón.

Con 35 años de edad y contrato vigente por dos combates con Turki Alalshikh, influyente funcionario del gobierno saudí, el mexicano aún no tiene fecha de vuelta al encordado y ha mantenido la cautela sobre la posibilidad de verlo el próximo mes de mayo.

Canelo buscará en 2026 recuperar, con una victoria, confianza, credibilidad y el respeto, fórmula que no desconoce y que le sirvió para levantarse de las dolorosas derrotas ante Floyd Mayweather Jr. en 2013 y Dmitry Bivol en 2022.

El regreso de Álvarez deberá darse en Arabia Saudita, por el convenio entre ambas partes, lo que representa para Canelo la oportunidad de demostrar que su legado no se define por una derrota.