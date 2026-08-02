Una vez confirmado su fichaje con las Águilas del América, Óscar Perea notó algo “extraño” en sus redes sociales. El número de seguidores creció considerablemente y los mensajes recibidos eran incontables.

Advertencias de lo que significaba llegar al Nido y palabras de aliento fueron lo que recibió el futbolista colombiano de 20 años. Sin dudarlo, confirmó que había llegado “al más grande de México.

“Sé a dónde estoy llegando, lo noté por mis redes sociales, cambiaron de un momento a otro, los mensajes que he recibido de los aficionados también. Ahí es donde me di cuenta de que llegué al más grande del país”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Pero Óscar ya sabía del América. Sabe que fichó con uno de los equipos más grandes del continente.

“Desde muchos años antes de ir a Europa conocía del América, porque es el club más grande de México, uno de los más grandes del continente y cuando a uno le dicen ‘el América’ ya se sabe que es el de México”, aseveró el nuevo elemento de Guillermo Almada.

Su carta pertenecía al Racing Estrasburgo de Francia, pero el último año lo jugó en el AVS de Portugal. El sueño europeo no fue impedimento para llegar al América.

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“No lo dudé. Estuve revisando el proyecto con mi agente, las personas cercanas... el proyecto que nos envió el club, lo revisamos bien y nos decidimos por venir aquí. Hay que adaptarse y demostrarme a mí mismo que soy capaz para lo que sea”, concluyó.

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