El pasado 17 de junio, Colombia enfrentó a Uzbekistán en la cancha del Estadio Azteca, en el Mundial 2026. Entre la marea amarilla de más de 80 mil aficionados, estaba Óscar Perea, hoy jugador de las Águilas del América.

Asegura, en ese momento no había ningún acercamiento con los azulcrema, pero hoy, ya sueña con demostrar lo que es como futbolista en el Coloso de Santa Úrsula, ante la afición del América que, por cierto, también viste de amarillo.

“Me gustó mucho el estadio, es muy grande. Ese día fueron más de 80 mil personas... es muy grande, estuvo muy lindo ese día. Todavía no había ningún tipo de acercamientos... Tengo que adaptarme para llegar a ese momento y me visualizo haciendo goles, lo que sé hacer, driblar y asistiendo", recordó en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Probablemente, le cueste más trabajo adaptarse pronto en la cancha que afuera, en el impactante monstruo llamado Ciudad de México. No teme al picante y dijo que ya ha comido anteriormente los chilaquiles, enchiladas y los tacos al pastor.

“Ya había venido varias veces. Ahora espero adaptarme rápido a la ciudad y todo. Había estado de vacaciones y vine al partido de Colombia en el Mundial. La comida es muy rica”, agregó el dorsal 22. Sebastián García M.

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