Orbelín Pineda venció al 'Chino' Huerta en duelo por un boleto a la UEFA Europa Conference League; ganó con el AEK Athens

El mexicano Orbelín Pineda jugará la próxima edición de la UEFA Europa Conference League con el AEK Athens. El conjunto griego venció 2-0 (3-1 global) al Anderlecht en donde milita el también mexicano, César ‘Chino’ Huerta.

Pineda jugó los 90 minutos del partido de vuelta que se celebró en la OPAP Arena. El oriundo del estado de Guerrero dio una asistencia en el triunfo en casa del cuadro griego, con lo que aseguró su boleto a la edición 2025/26 de la UEFA Europa Conference League.

Huerta, por su parte, también fue titular con el conjunto belga. El ‘Chino’ salió de cambio apenas iniciado el segundo tiempo por Adriano Bertacci.

El conjunto griego disputó la fase de clasificación de la UEFA Champions League la campaña anterior y tras su eliminación fue relegado a la UEFA Europa League, en donde quedaron fuera en la fase de grupo.

Orbelín será el cuarto futbolista mexicano que vea acción en torneos internacionales a nivel club. Rodrigo Huescas jugará Champions League con el Copenhague, Alex Padilla hará lo propio con el Athletic Club. Mateo Chávez, al igual que Pineda, disputará la Conference League con el AZ Alkmaar.