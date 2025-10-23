Orbelín Pineda brilla con par de asistencias en la goleada del AEK Athens al Aberdeen en la UEFA Conference League

Orbelín Pineda lució en la victoria (6-0) del AEK Athens sobre el Aberdeen escocés en la UEFA Conference League. El futbolista guerrerense disputó el partido completo en el que contribuyó con par de asistencias para el conjunto griego.

Pineda vivió su segunda actuación en la Conference League en donde acumula 180 minutos de juego y cuenta con los dos pases de gol que firmó ante el penúltimo lugar de la tabla en la Liga Escocesa. El cuadro griego pudo sumar sus primeros tres puntos, luego de caer en su presentación ante el Celje de Eslovenia.

Lee también Intensa actuación de Edson Álvarez en la UEFA Europa League en donde terminó repartiendo insultos

El guerrerense fue participe en el gol que abrió el marcador al minuto 11 tras un intenso inicio de partido. Tras recibir la esférica por parte del británico Janice Penrice, Pineda dejó el balón servido para que el senegalés Aboubakary Koïta fusilara al arquero rival.

El mismo Koïta se encargó de hacer el 2-0 al 18’. La segunda asistencia de Orbelín Pineda caería al minuto 27 cuando conectó con el sueco Niclas Eliasson, quien remató al arco con éxito para poner los cartones 3-0 a favor del cuadro griego.

Lee también Leo Messi se retirará en la MLS tras renovar con el Inter de Miami hasta 2028

Los tres goles restantes cayeron en la segunda mitad, sentenciando un escandaloso 6-0 a favor del conjunto que dirige Marko Nikolić.