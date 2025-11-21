ONEFA: Monterrey será sede esta noche de las dos semifinales de la Liga Mayor 2025 con las dos potencias del circuito jugando en casa

Monterrey se convertirá en la meca del futbol americano colegial de México, con las dos semifinales de la Liga Mayor en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), a disputarse esta noche.

Poco más de 12 kilómetros separan al estadio Banorte —casa de los Borregos del Tecnológico de Monterrey— del mítico Gaspar Mass, hogar de los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), pero hoy ambos inmuebles vibrarán de manera simultánea, con sus equipos en búsqueda de la cuarta final de forma consecutiva.

Enfrente tendrán a dos escuelas representantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que en esta temporada se han esforzado al máximo por acortar distancias ante las dos instituciones más dominantes del futbol americano colegial en México.

Los Borregos del Tec Puebla visitarán a la matriz de Monterrey, en una aduana en donde —en temporada regular— le metieron un gran susto. El juego terminó con victoria para los regiomontanos (27-26), por lo que dista de ser un partido fácil para los tricampeones de la Liga Mayor.

Los Borregos del Tec Ciudad de México vencieron 35-35 a los Aztecas de la UDLAP | FOTO: Grecia Rodríguez/BLITZ

En la otra semifinal, los Auténticos Tigres tendrán la responsabilidad de mantener el orgullo regio en alto. Frente a ellos estarán los Borregos del Tec Ciudad de México, que —con la baja de su quarterback, Jorge Emilio González— pierden el dinamismo de un pasador que presume la virtud de conseguir yardas por tierra. En temporada regular, la victoria fue para los felinos, por marcador de 36-19, en el Gaspar Mass.

Salvo una sorpresa gigantesca, Borregos y Auténticos Tigres irán a su cuarta final consecutiva.

