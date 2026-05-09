Oliver Pérez avala la llegada de herramientas tecnológicas, como el ABS, y afirma que todos deben adaptarse

El avance de la tecnología en el beisbol genera discusiones entre aficionados y especialistas, pero para el expitcher mexicano Oliver Pérez, la implementación de nuevas herramientas, como el sistema ABS, representa una evolución necesaria dentro de la pelota caliente.

Para la temporada 2026 de la MLB, así como de la Liga Mexicana de Beisbol, aprobaron el uso del ABS Challenge o Sistema Automatizado de Bolas y Strikes; en ese sentido, el exlanzador mexicano considera que las nuevas herramientas ayudan bastante a reducir errores de los ampayers y habló de la transformación que vive actualmente el beisbol profesional con el uso de la tecnología.

“Tenemos que ajustarnos, la tecnología cada vez está avanzando más y yo diría que tenemos que ir junto con la tecnología”, dijo al dejar claro que el beisbol moderno enfrenta una transformación importante y que el equilibrio entre tradición y tecnología permitirá mantener la esencia del juego.

El Automated Ball-Strike System busca reducir errores en la zona de strike mediante apoyo tecnológico y revisiones automatizadas.

“Yo digo que es la llamada correcta, porque también tenemos que entender que los ampayers se pueden equivocar y ya con esa solución es más correcta para los dos equipos”, agregó.

Sin embargo, aunque algunos sectores consideran que estas medidas afectan la esencia tradicional del deporte, Oliver Pérez opinó que el cambio forma parte natural de la evolución del juego mismo.

“No, no, simplemente es algo diferente, todo en la vida es un ajuste y es lo que está buscando Grandes Ligas”, señaló el mexicano.

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