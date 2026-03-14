Obed Vargas se sincera, tras su primera titularidad en el Atlético de Madrid

Obed Vargas, centrocampista internacional mexicano del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras su debut como titular en la victoria por 1-0 contra el Getafe, que “todo el grupo” lo “arropó y ayudó” en ese encuentro, en el que dio “lo mejor” de sí para ir “generando confianza minuto a minuto”.

“Muy feliz por poder aportar, porque el equipo ganó. Fue un partido difícil, ganar trae ganar y feliz por los tres puntos. Todo el grupo me arropó, me ayudó, preparamos el partido de una buena manera, estábamos preparados para lo que iba a traer el Getafe. Dar lo mejor de mí para el partido e ir generando esa confianza minuto a minuto”, explicó a los medios del club tras el choque en el Metropolitano.

“El sueño hecho realidad; estar acá, aportar y ayudar al equipo no se puede describir con palabras”, abundó Obed Vargas, que destacó el golazo de Nahuel Molina: “Increíble, la verdad. Cuando sale el zapatazo pensaba que iría a las gradas y terminó en el ángulo. Muy feliz por él, porque siempre trabaja muy bien y por el equipo, porque al final nos llevamos los tres puntos”.

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Obed Vargas festeja con el Atlético de Madrid -Foto: AFP

Así le fue a Obed Vargas, durante su debut como titular en el Atlético de Madrid

Obed Vargas disfrutó de una jornada plácida en su debut como titular en el Atlético de Madrid. Se avecinaba tormenta con la visita al Metropolitano de uno de los equipos más rocosos de LaLiga, el Getafe, y el centrocampista mexicano cumplió en su debut en un once de Diego Simeone con una actuación marcada por una precisión en el pase casi de cirujano.

Vargas se marchó al descanso con un 100 % de efectividad en sus pases. No falló ni uno. Arriesgó poco y jugó fácil, como seguramente le pidió Simeone en un duelo marcado por las rotaciones del entrenador argentino antes de enfrentarse de nuevo al Tottenham la próxima semana en la Liga de Campeones.

Ante un equipo granítico como el Getafe, capaz de ahogar la salida de la pelota con sus hombres de arriba, Vargas se aplicó con generosidad a la hora de no retener la pelota. Pase fácil y rápido, lo que pedía el partido para encorsetar a un rival que aterrizó en el césped del Metropolitano con una racha de una sola derrota en sus últimos siete encuentros.

Desde que firmó por el Atlético procedente del Seattle Sounders, Vargas apenas sumaba 68 minutos con el conjunto rojiblanco. De hecho, acumulaba ocho partidos oficiales consecutivos sin salir del banquillo. Su aparición en la foto fue notable. Cumplió y fue sustituido en el minuto 73 por Marcos Llorente. El público del Atlético, aplaudió su esfuerzo.

Se marchó del campo al lado de su ídolo de la infancia, Antoine Griezmann, que esperaba su turno en la banda para entrar al terreno de juego. Se cruzaron un gesto de aprobación. Vargas había cumplido su sueño de contar para Simeone desde el inicio y firmó un acto inicial interesante y una segunda parte en la que pasó algo más desapercibido.

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